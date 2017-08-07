Специалисты рассказали, как избежать опасного вируса в Турции



Специалисты Роспотребнадзора разработали памятку для российских туристов, отправляющихся на отдых в Турцию. В ведомстве посоветовали мыть руки перед едой, чтобы избежать заражения вирусом Коксаки. Памятка публикуется на сайте ведомства.

«Роспотребнадзор рекомендует тщательно мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, после возвращения с улицы; использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду; соблюдать температурные условия хранения пищи, тщательно мыть фрукты, ягоды, овощи», — говорится в документе.



Помимо этого, в Роспотребнадзоре рекомендовали воздержаться от посещения бассейнов. По словам представителей ведомства, соблюдение этих правил поможет значительно снизить риск заболевания энтеровирусными инфекциями.



2 августа семья из Украины заразилась вирусом Коксаки в турецком городе Белек. Заражение произошло в отеле Calista Luxury Resort. Симптомы заболевания — температура 40 градусов, большая сыпь по всему телу, диарея. В первую очередь вирус попадает в организм детей, а уже затем переносится на взрослых. Если больному не оказать в течение первых нескольких дней адекватную медицинскую помощь, то наступает паралич и поражение оболочек головного мозга.