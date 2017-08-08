В Турции свирепствует вирус, от которого нет вакцины

На курортах Турции свирепствует вирус Коксаки, сообщает РЕН ТВ . Инфекция сопровождается повышением температуры до 40 градусов, сыпью и обезвоживанием. Вирус распространился очень быстро, и сейчас заболевшие есть на всех морских курортах страны. Из-за этого десятки россиян вынуждены прервать отпуска и отправиться на лечение домой.

Как уточняет РЕН ТВ, болезнь вызывает проблемы с сердцем и в редких случаях менингит. Вакцина против вируса еще не изобретена, и врачи могут лишь бороться с симптомами. Вот что рассказала Business FM недавно вернувшаяся из Турции россиянка.

Ольга москвичка «Мы с семьей вернулись только что из отпуска, отдыхали в Турции, где я и мои дети заболели, как у них говорят, «турецкой ветрянкой». Как оказалось, это вирус Коксаки, его проявления такие: сначала несколько дней держится очень высокая температура, и потом на теле появляются высыпания. Они везде — на ладонях, ногах, руках. Дети переносят этот вирус легче. У ребенка была температура 39 один день и несколько дней — высыпания. Взрослые намного хуже болеют. Дольше держится температура, сильная слабость, очень болит голова, а маленькие красные пятнышки доставляют огромные неудобства: тяжело ходить, в руки ничего не взять, потому что острая боль. И, как нам объяснил врач, какого-то специального лечения нет. Так как это вирус, нужно больше пить, снижать температуру и ждать, когда пятна пройдут. Выписали нам какую-то специфическую мазь, сходили в аптеку, нам ее сделали, но при этом мы еще узнали от врача, что сейчас в отелях в Турции, где очень много детей, вирус распространяется быстро, и сейчас им заразились много отдыхающих».

Если посмотреть отзывы туристов даже пятизвездочных премиум-отелей, то сейчас о вирусе Коксаки пишут очень много. Насколько он опасен и что делать, если вы уже заболели? Рассказывает врач-токсиколог Алексей Водовозов:

— В принципе, они делятся на две группы: так называемая болезнь «рука — нога — рот», она же «турецкая ветрянка», и вторая — это герпетическая ангина, хотя правильнее говорить, что это острый тонзиллит, вызываемый вирусами Коксаки. Развивается характерная сыпь как на коже, так и внутри, чаще всего на слизистой рта, больше всего людей беспокоит непосредственно боль в горле и лихорадка, причем достаточно сильная, у детей она может доходить до 40 градусов и держаться где-то до четырех дней. Поскольку это вирусы, то никакого особого специфического лечения не существует. Как и любая простуда, она проходит самостоятельно, за чем нужно следить, так это за обезболиванием, потому что очень часто больно глотать и можно использовать любые доступные анальгетики — тот же парацетамол и так далее. Самое главное для детей — это поить, и еще одна интересная рекомендация — подтаявшее мороженое. Если есть именно такая герпетическая ангина, вызванная вирусами Коксаки, рекомендуются как раз холодные напитки, то есть какой-то охлажденный компот или молочный коктейль, меры профилактики — просто мыть руки.

— У нас этот вирус живет? Можно его привезти и кого-то заразить?

— У нас все есть, и свое в том числе. Эти и другие вирусы находятся в том же Черном море, которое есть и в Турции, и в Болгарии, и в Румынии, и так далее. Это — природный резервуар, например, ротавируса, и очень часто у нас рассказывают о том, что поехали отдыхать куда-то на черноморское побережье, и всей семьей слегли с так называемым «кишечным» гриппом, это примерно из той же оперы. Ничего экзотического нет, у нас он тоже встречается, но не так часто.

С вирусом Коксаки россияне сталкивались и в прошлые годы, хотя и не в таком количестве. Однако это не означает, что будут массовые отказы от туров в пик сезона.

Артур Мурадян говорит генеральный директор Space Travel «Сейчас самая жаркая пора для туристов, время летних отпусков, и Турция в этом году является лидером. Она является безвизовой, туда улететь можно в последний момент, это и привлекает россиян. Если говорить про ситуацию с вирусом, который сейчас в Турции, по заявлениям СМИ, свирепствует, то на самом деле до рекомендации МИД Роспотребнадзора отказ от тура будет происходить по принципу возмещения фактически понесенных расходов туроператорами, то есть рассчитывать автоматически на полную стоимость тура в связи с тем, что вы боитесь туда ехать, туристы пока не могут, этот вопрос нужно будет решать в суде. При этом надо понимать, что наши граждане классически являются не самыми пугливыми, и редко когда какие сообщения массово влияют на отказ от тура. Поэтому говорить о том, что сейчас люди не полетят, скорее всего, не приходится. Естественно, будут разовые отказы, возможно, семейные туристы могут подумать о том, чтобы заменить, но в массе своей отпуска заранее запланированы, даты согласованы, отели и билеты оплачены и подтверждены. Поэтому, наверно, они полетят, и никаких массовых срывов мы не ожидаем».