Студент ДВФУ выявил новый эпидемиологический риск в АТР



Студент Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Андрей Пак выявил новый эпидемиологический риск в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) от клещевой инфекции, сообщает вуз.

Студент под руководством доцента Галины Компанец проанализировал распространение в регионе прежде малоизвестной клещевой инфекции "Вирус тяжелой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом". Заболевание впервые было зафиксировано в Китае в 2009 году. Болезнь характеризуется острой лихорадкой, поражениями органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, прогрессирующей тромбоцитопенией, лейкопенией. В 6-30% случаев заканчивается смертью. Заражения подтверждены в Китае и Японии, а в Южной Корее в 2013-2015 годах зарегистрировано 170 больных ТЛТС.



"Возбудитель этой инфекции переносится клещами Haemaphysalis longicornis от животных — людям. Исследователь отмечает, что вирус ТЛТС очень похож на вирус Khasan, который был выявлен в Приморском крае еще в 1980-х годах от тех же клещей. Пак предположил, что эти два вируса связаны между собой, и хотя заболевания от этого вируса в Приморье не были идентифицированы, угрозу такой инфекции учитывать необходимо", — говорится в сообщении.



По словам Пака, эти клещи широко распространены, а болезнь сложно идентифицировать только по ее клинической картине. "В этой связи большое значение приобретает разработка методов специфической лабораторной диагностики ТЛТС и, в первую очередь, молекулярно-биологических методов выявления и идентификации возбудителя", — отметил Пак.



Также молодые ученые ДВФУ исследовали распространение в АТР нового вирусного заболевания — ближневосточного респираторного синдрома, изучили историю пандемии "свиного гриппа" в 2009-2010 годах, "гонконгского гриппа", "азиатского гриппа" и других опасных инфекций.