Доказана связь между употреблением соли и лишним весом

Диетологи всего мира не зря призывают адептов здорового питания отказаться от соли. Она повышает аппетит. К такому выводу пришли исследователи из Германии и США. А объектом их наблюдения стали российские космонавты.



Зарубежные ученые раскрыли механизм воздействия хлорида натрия (это химический состав поваренной соли) на человеческий организм. Он заключается в следующем: 1. Употребление белых кристаллов вызывает жажду. 2. При ее утолении жидкость задерживается в нашем организме. Побочный эффект от этого – увеличение массы тела. 3. Для сохранения воды организму требуется дополнительная энергия. Отсюда появляется чувство голода. И если снова употреблять соленую пищу, получается замкнутый круг.



Материалом исследования для европейских и американских исследователей стали данные о 10 российских космонавтах. В 2009 – 2011 годах они участвовали в программах, имитирующих условия пребывания в космосе. Как оказалось, стоило лишь снизить количество соли в рационах наших соотечественников с 12 до 6 граммов в сутки, как космонавты стали значительно меньше пить. А еще «подопытные» сообщили врачам, что при повышении количества употребляемой соли у них разыгрывался аппетит. При этом каждый день у них был рацион с одинаковой калорийностью и полезной ценностью.

