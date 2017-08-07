СМИ: Отечественные жизненно важные лекарства подешевели

Цены на российские жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) снизились на 4,7%.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитического агентства DSM Group, специализирующегося на анализе фармацевтического рынка. В частности, указывается, что в прошлом году в среднем одна пачка отечественного препарата из списка ЖНВЛП стоила 71,6 рубля, в этом же году её цена составляет 68,2 рубля.

Отмечается, что при это импортные лекарства подорожали на 1,5%.

Издание добавляет, что данные также показывают, что выросла прибыль от продажи лекарств. За первые шесть месяцев этого года аптеки заработали на продажах ЖНВЛП 113,8 млрд рублей, а годом ранее — 101,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия необходимых препаратов 72% льготников вынуждены покупать лекарства за собственные деньги.