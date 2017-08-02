Российские поликлиники начнут работать по новой схеме

Проект по созданию обновленной модели работы медучреждений утвердило правительство.



Благодаря этому сократятся очереди, время записи на прием к врачу и сроки прохождения диспансеризации в поликлиниках. Также повысится качество медицинских услуг и удовлетворенность пациентов организацией работы поликлиник.



Проект "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" должны реализовать до апреля 2023 года включительно. В 2018–2019 годах в качесве эксперимента по принятой модели будут работать 155 и 195 медицинских организаций соответственно.



К 2022 году новая схема затронет не менее чем четыре тысячи поликлиник. А вот к 2018 году в половине поликлиник отладят меры реагирования на отклонения от сроков ожидания помощи, которые установлены программой государственных гарантий.