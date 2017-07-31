СМИ: россиян будут чаще обследовать на рак

C 1 января 2018 года из плановой диспансеризации россиян исключат УЗИ, общие анализы крови и мочи, однако внесут ряд изменений, касающихся онкологического скрининга, передает газета "Известия" заявление главного эксперта Минздрава по профилактической медицине, руководителя Российского кардиологического научно-производственного комплекса Сергея Бойцова

"С 1 января 2018 года произойдут существенные изменения, касающиеся онкологического скрининга. Сейчас взрослое население проходит диспансеризацию раз в три года. Однако есть исследования, которые должны проводиться чаще. Так, анализ кала на скрытую кровь, направленный на выявление калоректального рака, будет проводиться раз в два года людям от 50 до 75 лет", — сказал Бойцов.

Он добавил, что для анализа будет использоваться новый иммунохимический метод.

Кроме того, он рассказал, что маммографию будут делать один раз в три года женщинам в возрасте 39–49 лет и один раз в два года в возрасте 50–69 лет.

Бойцов пояснил, что частота выявляемых отклонений от нормы в результате проведения общего анализа крови составляет менее 3%, а выявляемость наиболее ожидаемых прогностических отклонений, таких как анемия, — менее 0,5%. При этом на скрининг и дальнейшее углубленное исследование уходят сотни миллионов рублей.