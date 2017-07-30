Датские учёные выявили опасность жалости к себе

Сотрудники Университета Копенгагена (Дания) пришли к выводу, что жалость к себе ослабляет иммунитет, негативно влияет на выработку гормонов и обмен веществ, а также приводит к клинической депрессии.



kp.ru.

«С точки зрения психологии, жалость сглаживает остроту стресса, но не борется с ним, а загоняет глубоко внутрь. Напряжение накапливается, и в результате возникает уже глубинный затяжной стресс, от которого недалеко и до клинической депрессии», — приводит слова профессора психиатрии Михаила Виноградова

Кроме того, жалость к себе способствует формированию у человека астенического типа реакций на любые внешние воздействия, который увеличивает выброс гормона ацетилхолина. Данный гормон ослабевает тонус сосудов, у человека падает давление.

