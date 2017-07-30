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Датские учёные выявили опасность жалости к себе
Сотрудники Университета Копенгагена (Дания) пришли к выводу, что жалость к себе ослабляет иммунитет, негативно влияет на выработку гормонов и обмен веществ, а также приводит к клинической депрессии.
«С точки зрения психологии, жалость сглаживает остроту стресса, но не борется с ним, а загоняет глубоко внутрь. Напряжение накапливается, и в результате возникает уже глубинный затяжной стресс, от которого недалеко и до клинической депрессии», — приводит слова профессора психиатрии Михаила Виноградова kp.ru.
Кроме того, жалость к себе способствует формированию у человека астенического типа реакций на любые внешние воздействия, который увеличивает выброс гормона ацетилхолина. Данный гормон ослабевает тонус сосудов, у человека падает давление.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» писало, что учёные из японского Университета Тохоку выяснили, что употребление цитрусовых снижает риск развития болезни Альцгеймера на 23%.
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