Исследование: регулярное употребление алкоголя снижает риск диабета

Регулярное употребление алкоголя в значительной степени снижает риск развития диабета, выяснили ученые из Университета Южной Дании. Исследование было опубликовано в журнале Diabetologia.

Проанализировав данные о более чем 70 тыс. людей, употребляющих алкоголь, исследователи установили, что умеренные дозы алкоголя 3-4 раза в неделю связаны со снижением риска диабета на 27% у мужчин и 32% у женщин. Наибольшим эффектом обладало вино – вероятно, его химический состав способен нормализовывать уровень сахара в крови.

А вот от джина и других крепких напитков ученые рекомендовали женщинам воздержаться – они повышают риск развития диабета на 83%. Зато пиво не влияет на риск, хотя у мужчин оно понижает его на 21%. Ученые отмечают, что необходимы дальнейшие исследования, которые помогут разобраться в биологическом механизме влияния алкоголя на риск развития диабета.