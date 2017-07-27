Обычную специю превратили в мощное оружие против рака

Учёные создали коктейль из куркумы, уничтожающий раковые клетки. Открытие сделали биологи из университета Центральной Флориды в Орландо (США). Материал с результатами исследования публикует журнал Nanoscale.



В ходе эксперимента учёные установили, что перемолотые корневища растения Curcuma longa помогает победить редкие формы онкологических заболеваний, таких, как нейробластома. О лечебных свойствах куркумы эксперты знали и раньше, однако до сих пор стоял вопрос, как доставить молекулы растения к опухоли и запустить процесс уничтожения. Учёные добились этого, подсоединив молекулы куркумина к наночастицам из оксида церия, проникающего внутрь больных клеток. Нанококтейль уменьшает размеры опухоли, не повреждая здоровые клетки. В настоящий момент этот метод лечения проходит испытания на животных и людях.