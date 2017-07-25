Чуткость к расслоению общества обездвижила женщин

Уровень доходов может отражаться на здоровье, но механизм эффекта неясен. Считается, что его опосредуют психический статус и физическая активность. Так, богатые, но малоподвижные люди имеют повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, тогда как депрессия объясняет распространенность сидячего образа жизни и ожирения среди малообеспеченных граждан.

Более того, бедность способна самостоятельно предсказать рост смертности от алкоголизма независимо от объема потребления спиртного. Любопытно, что эти показатели также связаны с инфраструктурой и полом: наличие пешеходных зон и велодорожек способствует прогулкам, а женщины чаще страдают от расстройств настроения и инсульта.



Благоустройство улиц и доступность медицинских учреждений — с ней сопряжена встречаемость психопатологий — отражает уровень жизни и часто варьируется в пределах одного региона. В новой работе сотрудники Альбертского университета и других учреждений проверили, как доход влияет на физическую активность исходя из места проживания. Для этого они изучили случаи 350 916 участников ежегодного национального телефонного опроса BRFSS, который проводился в 2011 году, проживающих в 50 американских штатах и городе Вашингтоне. Степень материального неравенства оценивалась с помощью коэффициента Джини от 0 (равенство) до 1 (расслоение) между двумя случайными представителями района.





Психический статус и подвижность определялись ответом на вопрос о субъективных здоровье и частоте и форме упражнений. Полученные данные авторы сопоставили с полом, возрастом, уровнем образования, этнической принадлежностью и ежегодным доходом. Анализ показал, что средний коэффициент Джини в США составляет 0,45 (в России это значение снизилось с 0,41 до 0,396 в 2015 году, но вновь выросло в 2016 году — до 0,399), а в год среднестатистический американец зарабатывает примерно 51 189 долларов. Между тем физическая активность сильно отличалась между штатами. Около трети населения страны не получали оптимальную нагрузку, до 26 процентов опрошенных выполняли рекомендации Минздрава

Примечательно, что уровень индивидуальных доходов в большей степени определял физическую активность женщин: она росла с благосостоянием. Схожая тенденция была обнаружена для зрелых респондентов относительно молодых, чернокожих, азиатов и латиноамериканцев относительно белых. Повышение уровня образования и материального достатка (более 10 000 долларов в год) было связано с обратным эффектом: такие участники чаще сохраняли высокую подвижность. Значимая отрицательная корреляция между равенством и упражнениями также наблюдалась только для женщин. Таким образом, женщины, возможно, более восприимчивы к расслоению общества, что согласуется со статистикой депрессии и болезней сердца.



Статья опубликована в The Journal of Public Health.