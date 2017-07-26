Ученые назвали депрессию причиной развития болезни Альцгеймера

Депрессия повышает риск развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на исследование ученых Мельбурнского института нейронауки.

Чувство уныния и жалости к себе заставляют организм производить гормоны, которые оказывают негативное влияние на нейромедиаторы мозга, что повышает риск развития болезни Альцгеймера в несколько раз.

Также связь со старческим слабоумием установили у людей с повышенным содержанием железа в мозге.

Мы наблюдали, как железо и амилоидоз совместно ускоряют развитие болезни Альцгеймера

— профессор Скотт Эйтон.

Шведские ученые заявили, что скандинавская диета способна избавить в старости от развития болезни Альцгеймера и деменции. Прежде всего, необходимо стараться избегать животных жиров. Следует подбирать мясо без жировых слоев. Не надо отказываться от мясного вовсе, но и злоупотреблять им не стоит: одна порция раз или два в неделю. Больше внимания уделять рыбе и морепродуктам северных морей, содержащим Омега-3 ненасыщенные жирные кислоты. Читать далее>>