Роспотребнадзор предложил внести парогенераторы в закон об электронных сигаретах

«Сегодня на площадке Государственной Думы рассматривается законопроект, который мы горячо поддержали, и мы туда предложили внести изменения для того, чтобы такие устройства — парогенераторы — были внесены», — сказала Попова на молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской области.

В марте в Госдуму внесли ограничивающий использование электронных сигарет и кальяна законопроект.

Проектом закона предлагается приравнять электронные сигареты и кальян к табаку и наказывать за вовлечение несовершеннолетних в их использование.