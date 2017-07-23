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Роспотребнадзор предложил внести парогенераторы в закон об электронных сигаретах

Роспотребнадзор предложил приравнять вейпы к табаку
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Роспотребнадзор выступил с предложением внести курительные парогенераторы в законопроект, приравнивающий электронные сигареты к табаку. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова, передаёт РИА Новости.
«Сегодня на площадке Государственной Думы рассматривается законопроект, который мы горячо поддержали, и мы туда предложили внести изменения для того, чтобы такие устройства — парогенераторы — были внесены», — сказала Попова на молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской области.
В марте в Госдуму внесли ограничивающий использование электронных сигарет и кальяна законопроект.
Проектом закона предлагается приравнять электронные сигареты и кальян к табаку и наказывать за вовлечение несовершеннолетних в их использование.
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РИА Новости
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Анна Попова
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