Названы города-лидеры по заболеваемости ВИЧ

«Вы знаете, что Кемерово у нас в лидерах в стране по этой опасности? Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург, к сожалению, это точки, которые сегодня на нашей карте горят», — сказала Попова.

Кузбасс с 2010 года входит в число регионов, которые лидируют по зарегистрированным новым случаям заражений. По мнению специалистов, это, помимо прочего, объясняется высокой доступностью обследований.

В ноябре прошлого года управление здравоохранения администрации Екатеринбурга сообщило, что в городе зарегистрировано 26693 случаев ВИЧ-инфекции. Как отмечали СМИ, ВИЧ-инфекцией заражен каждый 50-й житель Екатеринбурга. По данным первого заместителя начальника управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяны Савиновой, показатель зараженности — 1826 человек на 100 тысяч, это 1,8% населения города .

По словам руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадима Покровского, ВИЧ стал самой смертоносной инфекцией в России. Он считает, что для борьбы с ВИЧ-инфекцией необходимо обследовать всех россиян. Правильное лечение, как отмечает Покровский, дает возможность человеку с ВИЧ-инфекцией дожить до среднего возраста смертности. По его данным, на 30 сентября 2016 года в России зафиксировано более 1 миллиона зараженных ВИЧ-инфекцией.