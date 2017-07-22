Жирная диета при беременности влияет на психику потомства

Диета с высоким содержанием жиров не только создает проблемы со здоровьем для будущих матерей, но и изменяет развитие мозга и эндокринной системы потомков и оказывает долгосрочное влияние на их поведение, говорят исследователи Университета Орегона. Результаты, полученные учеными во главе с Эдинором Салливаном, связывают нездоровую диету во время беременности с психическими расстройствами у детей, такими как тревога и депрессия.

Салливаном говорит: «Учитывая высокий уровень потребления жиров в диете и материнское ожирение в развитых странах, эти данные имеют важные последствия для психического здоровья будущих поколений».

Американские ученые изучили влияние питания с высоким содержанием жиров на нечеловеческих приматов, строго контролируя их рацион. В исследовании выявлены поведенческие изменения у потомства, связанные с нарушением развития центральной системы и показано, что введение здоровой диеты в раннем возрасте не позволило полностью отменить эффект. Более ранние испытания на людях связывают материнское ожирение с рядом психических заболеваний и нервно-психических расстройств у детей. Новое исследование впервые демонстрирует, как диета с высоким содержанием жиров, все более распространенная в развитых странах, вызвала долговременные последствия для психического здоровья.

«Речь идет о том, чтобы беременные женщины знали о потенциальных рискам диеты с высоким содержанием жиров и дать им возможность сделать здоровый выбор. Нам также необходимо разрабатывать государственную политику, которая способствует здоровому образу жизни и рациону», пояснили авторы.

Эксперты наблюдали 65 женских японских макак, разделенных на две группы, одна из которых получала диету с высоким содержанием жиров во время беременности. Затем ученые измеряли и сравнивали поведение у 135 потомков и обнаружили, что независимо от пола, потомство, подвергшиеся воздействию диеты с высоким содержанием жиров во время беременности, проявляет большую тревожность по сравнению с обезьянами в контрольной группе. Также было установлено, что воздействие жирного рациона во время беременности нарушает развитие нейронов, содержащих серотонин, нейротрансмиттера, имеющего решающее значение для развития мозга.

Новые данные свидетельствуют о том, что диета столь же важна, как и генетическая предрасположенность, для таких расстройств, как тревожность или депрессия. «Многие люди будут удивлены, узнав, что материнская диета имеет такое большое влияние на поведение потомства. Мы всегда смотрели на связь между ожирением и физическими заболеваниями, такими как болезни сердца, но это самая сильная демонстрация того, что это влияет на мозг», говорит соавтор Джоэл Нигг.

Авторы добавили, что повышение осведомленности общественности о происхождении нейропсихиатрических расстройств может улучшить выявление и управление этими условиями как на индивидуальном, так и на социальном уровне.