Пациенты с ВИЧ жалуются на нехватку медикаментов



Власти Томской области признали, что в регионе не хватает препаратов для выдачи ВИЧ-инфицированным, в том числе примерно 200 больным, которые только в нынешнем году встали на учет. Как выяснил “Ъ” , нехватка лекарств наблюдается и в ряде других регионов: в Алтайском и Краснодарском краях, Иркутской, Нижегородской, Оренбургской, Челябинской областях, Татарстане.

«С октября 2016 года не могу получить терапию, почему-то тянут, помогите»,— пишет один из пациентов из Томской области на сайт «Перебои.ру» (портал занимается отслеживанием сообщений о перебоях в выдаче необходимых лекарств). «Ходила на прием к главному врачу. По поводу терапии сказали, что нет возможности финансирования, поэтому не могут назначить даже курс лечения»,— сообщает пациентка. «В Томске терапию мне не дают, ссылаясь на ее нехватку, предлагают купить за свой счет,— говорится еще в одном письме.— Обратился в департамент здравоохранения, там сказали, что не могут помочь». «В Томске мне не выдают терапию, постоянно ссылаясь на ее отсутствие, постоянно переносят сроки, обещая выдать сначала в марте, потом в мае, сейчас говорят, что ожидают поступления в июле»,— пишут пациенты.

Один из них рассказывает, что ему не могут назначить лечение полгода: «Говорят — нет препаратов. Иммунитет упал, температура 38°С держится уже два месяца. Сегодня опять ничего не назначили, сказали, чтобы пил жаропонижающее, и все». Как рассказала “Ъ” представитель движения «Пациентский контроль» (объединяет людей, живущих с ВИЧ) Юлия Верещагина: «Одна из пациенток, которая сейчас ждет ребенка, не получила вовремя лекарства, и сейчас велика вероятность, что ребенок будет ВИЧ-положительным».



Росздравнадзор по Томской области проанализировал открытые данные по госзакупкам и установил, что для этого региона препараты пока закуплены только для продолжающих терапию больных, для «новых» пациентов лекарств нет. Напомним, с нынешнего года, в отличие от предыдущего, закупки лекарств для ВИЧ-инфицированных централизованно осуществляет Минздрав РФ . Как утверждает территориальный орган Росздравнадзора, согласно заявке от Томской области, направленной в Минздрав, «планировалось предоставить лечение 1 517 пациентам, 695 из них — это продолжающие лечение, 822 — начинающие терапию».



Нехватку лекарств подтвердил в ответ на запрос одного из пациентов и главный врач томского центра борьбы со СПИДом Александр Чернов : «В настоящее время заявка обеспечена для пациентов, продолжающих лечение, беременных женщин и детей. По состоянию на 10 июля, для пациентов, начинающих лечение, препараты в Томскую область не поступали». По его данным, до сих пор препараты так и не получили около 200 человек из тех, кто должен был начать принимать лекарства. В «Пациентском контроле» сообщили “Ъ”, что получили 14 обращений от пациентов из Томской области, которым отказали в назначении терапии при имеющихся медицинских показаниях.

Минздрав РФ в ответ на запрос “Ъ” сообщил, что «к настоящему моменту практически все закупки на федеральном уровне полностью завершены, необходимые препараты поставляются в регионы».



Главврач СПИД-центра в письмах пациентам попытался объяснить, что если закупленные препараты для продолжающих лечение пациентов перенаправить тем, кто должен начать терапию, то это может создать риск прерывания лечения, если препараты так и не поступят. Напомним, при принятии терапии не рекомендуется делать перерыв из-за опасности выработки резистентности — лекарства перестают действовать, пациентам приходится подбирать новые. Как сообщили “Ъ” представители «Пациентского контроля», из-за нехватки лекарств у двух пациентов из Томской области развился туберкулез, есть также случаи развития «тяжелых видов герпеса».

«Сейчас некоторые больные просят у врачей выписать рецепт, чтобы самим закупить лекарства. Другие пытаются решить проблемы через "резервную аптечку" — так называется база лекарств, оставшихся у пациентов после окончания или смены курса, которыми они делятся с другими больными»,— рассказала “Ъ” представитель «Пациентского контроля» Юлия Верещагина.



По данным пациентской организации, сложная ситуация с лекарствами сложилась также в Оренбургской области: больные на запросы получают ответы о невозможности предоставить препараты. Администрация оренбургского центра профилактики и борьбы со СПИДом обратилась к местному департаменту здравоохранения с просьбой о дополнительном приобретении антиретровирусной терапии, однако одобрения не получила. Аналогичная ситуация, сообщают в «Пациентском контроле», наблюдается в Алтайском и Краснодарском краях, Иркутской, Нижегородской, Оренбургской, Челябинской областях, Республике Татарстан.



При этом, говоря о количестве сообщений от пациентов с ВИЧ из разных регионов России, представители движения сообщили, что их число только за первые пять месяцев 2017 года составило около 600 — это почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2016 года. Представители пациентской организации сообщили “Ъ”, что обратились в Минздрав за разъяснениями. В Минздраве РФ не подтвердили получение жалоб от «Пациентского контроля»: «Мы готовы в самый короткий срок рассмотреть каждую жалобу индивидуально, если соответствующая информация будет представлена в министерство». На вопрос “Ъ” о причинах задержки с поставками в Минздраве не ответили.