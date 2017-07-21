Объяснена опасность одновременного употребления белков и углеводов

Американские ученые назвали причину, по которой одновременное употребление белков и простых углеводов (например, сахара) приводит к негативному влиянию на энергетический баланс организма, изменениям в пищевых пристрастиях и накоплению организмом жира. Соответствующее исследование опубликовано в журнале BMC Nutrition, сообщает EurekAlert!



Совмещение белков и простых углеводов уменьшает окисление жиров, при этом чем больше протеина употребляется (вместе с сахаром), тем меньшее количество липидов перерабатывается. Увеличение общей калорийности рациона, таким образом, не приводит к пропорциональному усвоению заключенной в пище энергии.



К подобным выводам авторы пришли, наблюдая за 13 женщинами и 14 мужчинами. Все они были здоровы, их средний возраст составлял 23 года. Эксперимент проходил в два этапа по 24 часа каждый. На первом участники на завтрак и обед получали две порции блюд, в которых содержалось 15 процентов белка, на втором этапе содержание белков в рационе удвоилось. Все блюда состояли из одних и тех продуктов, включающих 17 граммов жира и с пищевой ценностью 500 килокалорий. С одним из блюд участники употребляли подслащенный напиток. Наблюдения проводились в специальном помещении, позволяющем контролировать расход килокалорий.



Специалисты обнаружили, что около трети калорий, получаемых вместе с подслащенными напитками, не расходуются организмом, что приводит к замедлению усвоения жиров и, как следствие, меньшей суммарной энергии, необходимой для обмена веществ.