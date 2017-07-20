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Лауреат Нобелевской премии рассказал о мешающей победить рак проблеме в медицине
Один из лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине 1962 года за открытие структуры молекулы ДНК Джеймс Уотсон заявил, что проблема резистентности к лекарствам и другим видам терапии является одной из важнейших в медицине.
«Именно это мешает нам победить рак: опухолевые клетки мутируют и становятся устойчивыми к методам борьбы с ними. Точно так же появляются супербактерии, против которых бессильны антибиотики», — приводит слова Уотсона kp.ru.
Поэтому, по его словам, проблему резистентности нужно решать учёным в первую очередь.
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