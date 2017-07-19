Определен критический период времени после травмирования

Британские ученые проследили за изменениями в иммунной системе организма, которые происходят в течение критического периода — первого часа после получения человеком травматического повреждения. Соответствующее исследование опубликовано в журнале PLOS Medicine.

Изменение уровня содержания иммунных клеток в крови наблюдалось уже спустя несколько минут после травмы. По мнению ученых, это является примером действия врожденной активации и подавления защитной системы организма. Специалисты, в частности, отследили связь между количеством T-клеток и риском развития полиорганной недостаточности.

Ученые взяли анализы крови у 89 взрослых пациентов в течение часа после получения ими травмы. Специалисты отслеживали динамику содержания в крови иммунных клеток и его последствия для здоровья пострадавших.

Авторы отмечают, что значительная часть получивших травмы впоследствии умирают от полиорганной недостаточности, возникновение которой связано с сильным иммунным ответом организма. Исследование позволяет понять процессы, происходящие в организме пострадавшего непосредственно после получения травмы. Ранее специалисты отслеживали состояние крови пострадавшего только спустя несколько часов после получения травмы.