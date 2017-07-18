Пострадавшей от погодных аномалий Москве угрожает эпидемия малярии

Личинки комаров-переносчиков малярии обнаружены практически во всех водоемах столичного региона. Зараженное насекомое может спровоцировать эпидемию страшной болезни. Особенно сейчас, когда погодные аномалии серьезно раскачали климат.





Погода на этой неделе дает надежду на возвращение настоящего лета, однако Роспотребнадзор срочно проводит санитарную обработку побережья, зон отдыха и пляжей столицы.

По результатам наблюдения, почти половина всех водоемов Москвы кишит личинками кровососущих, в том числе и самыми опасными для человека малярийными.



Бесконечные проливные дожди в центральной России для человека невыносимы, а для комаров идеальная среда для размножения, причем не только в лесах. Каждый квадратный метр заросший кустарниками и травой становится настоящим питомником назойливых насекомых. Конечно, малярийные комары без самой малярии несут только потенциальную угрозу, но стоит хотя бы одному насекомому подхватить инфекцию, и она начнет распространяться, как пожар в стоге сена.



Как и другие, пока еще, неведомые большинству россиян тропические инфекции, малярия развивается в жаре. В Сибири этим летом жара держится практически постоянно. Один из жителей Красноярского края показал пользователям Сети еще не зажившую рану от укуса вольфартовой мухи, которая обитает в Северной Африке и Китае



Чтобы спасти столичные пляжи, дезинсекторы идут на насекомых в контрнаступление.