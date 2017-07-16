Британские ученые: уровень IQ в детстве влияет на продолжительность жизни

Люди с высоким коэффициентом интеллекта имеют крепкое здоровье и долго живут. К такому выводу пришли британские ученые по результатам масштабного многолетнего исследования, передает The Independent

В 30-40-х годах 20 века в Шотландии были проведены опросы среди 11-летних детей, которые помогли зафиксировать их уровень IQ на тот момент. В опросах участвовали более 33 с половиной тысяч мальчиков и более 32 тысяч девочек.

Спустя десятилетия исследователи из Эдинбургского университета проанализировали причины смерти ряда этих добровольцев и попытались найти корреляцию между продолжительностью жизни и уровнем детского интеллекта. В результате ученые смогли определить, в частности, связь между уровнем интеллекта и причинами смерти.

Так, люди, чей интеллект в детстве был не слишком высок, чаще страдали сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями, чаще гибли от рака желудка, умственных расстройств и заболеваний, вызванных табакокурением.

Люди с высоким IQ имели более крепкое здоровье, меньше болели и жили дольше своих не слишком интеллектуально развитых сверстников.