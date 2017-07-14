СМИ: в России до конца 2018 года появится робот-хирург для лечения рака

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости . Роботизированная система "Онкоробот", которую планируется использовать при хирургическом лечении рака предстательной железы, появится в России до конца следующего года, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на представителя Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК), который занимается данной разработкой.

"В России будет создана роботизированная система "Онкоробот" для помощи при хирургическом лечении рака предстательной железы. Специализированные медучреждения уже проявляют интерес к этой разработке. Первый опытный образец будет создан до конца 2018 года, его испытания продлятся еще около года", — говорится в материале.

Как пишет газета, система предназначена для контактной лучевой терапии рака предстательной железы. Первый опытный образец робота-хирурга появится в конце 2018 года, а завершить его испытание запланировано на конец 2019 года.

"Система управления позволит в режиме реального времени управлять движением хирургического инструмента (иглы-интрастаты) под контролем внутритканевой визуализации на базе УЗИ", — рассказал "Известиям" руководитель проекта, заместитель директора ЦНИИ РТК по научной работе Николай Грязнов

По данным издания, устройство будет представлять собой манипулятор с шестью степенями подвижности, с устройством для управления движением иглы в мягких тканях пациента и ультразвуковой системой визуализации. Система на базе персонального компьютера сможет работать в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах.