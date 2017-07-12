Ученые отметили пользу утреннего секса

Эксперты в области медицины заявили, что утренний секс имеет массу положительных эффектов. Так, по их мнению, партнеры вполне могут избежать похмельного синдрома, посвятив рассветные часы любовным утехам. По словам ученых, эксперименты показали, что уже через два часа после таких занятий все добровольцы-участники сообщили об улучшении самочувствия.

Медики полагают, что причина — в выработке женским организмом в момент полового акта пролактина. Мужчины же ощущают на себе прилив тестостерона.

Выделяющиеся гормоны начинают активно стимулировать нейроны, в следствие чего растет активность работы жизненно важных органов, увеличение кровотока помогает быстрому выводу вредных веществ.

Напомним, что ученым удалось найти на поверхности человеческих глаз необычные микроорганизмы, защищающие наши органы зрения от вредных микробов.