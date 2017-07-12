Найдено объяснение плохого сна пожилых

Американские ученые назвали возможную причину беспокойного ночного сна у пожилых людей. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B, кратко о нем сообщает Университет Дьюка (США).



Специалисты полагают, что ночная бессонница или чуткий сон у стариков представляет собой древний способ выживания. Бабушки и дедушки, проявляя бдительность ночью, таким образом охраняли более молодое поколение от нападения хищников и врагов.



Специалисты полагают, что, возможно, беспокойный сон пожилых людей является реликвией эволюционного прошлого.

