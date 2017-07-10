В России начали производить жизненно важный препарат «Мезатон»

В России начали выпускать анастетик «Мезатон», входящий в список жизненно важных препаратов. Об этом сообщает Росздравнадзор.



«С июля 2017 года ОАО «Дальхимфарм» приступило к выпуску препарата «Мезатон, раствор для инъекций», — говорится в сообщении.

