Высокое потребление сахара при беременности связано с аллергией у детей

Высокое потребление сахара во время беременности может увеличить риск развития аллергии и аллергической астмы у потомства, выяснили ученые Лондонского университета королевы Марии.

Хотя ранее сообщалось об ассоциации между высоким потреблением сахаросодержащих напитков и астмой у детей, связь между потреблением сахара во время беременности и аллергией и астмой у потомства была мало изучена. В новом исследовании, команда во главе с Seif Shaheen проанализировала связь между потреблением свободных сахаров во время беременности и аллергией, определяемой положительными кожными испытаниями на общие аллергены, а именно пылевым клещем, кошкой и травой, и астмой в течение семи лет у более 9000 участников.

Сравнивая 20 процентов женщин из группы с самым высоким потреблением сахара и 20 процентами матерей с самым низким потреблением сахара, был найден повышенный риск аллергии у потомства на 38 процентов и 101% для аллергической астмы. Команда не нашла связи с экземой или сенной лихорадкой. «Мы не можем сказать на основе этих наблюдений, что высокое потребление сахара во время беременности определенно вызывает аллергию и аллергическую астму у потомства. Однако, учитывая чрезвычайно высокий уровень потребления сахара, мы, безусловно, будем изучать эту гипотезу", сказал Shaheen.

Он добавил: «Первый шаг - посмотреть, сможем ли мы воспроизвести эти результаты в другой группе матерей и детей. Если сможем, тогда мы разработаем пробный тест, чтобы проверить, можно ли предотвратить аллергию на детей и аллергическую астму, уменьшив потребление сахара во время беременности. Пока мы рекомендуем беременным женщинам соблюдать текущие руководящие принципы и избегать чрезмерного потребления сахара».

Исследователи контролировали множество потенциальных факторов в своем анализе, в том числе, социальные и материнскую диету, включая продукты питания и питательные вещества, которые ранее были связаны с астмой и аллергией у детей. Поскольку исследование является наблюдательным, оно не доказывает причинно-следственной связи между потреблением сахара и аллергиями или астмой.