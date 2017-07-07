Ученые рассказали о преимуществах сна на левом боку

Ученые решили выяснить, на каком боку полезнее спать. По их словам, люди, которые спят на левом боку, имеют ряд преимуществ.

По мнению исследователей, здоровье человека зависит не только от того, сколько времени человек спит, но и от его позы во сне.

Специалисты пришли к выводу, что сон на левом боку благотворно влияет на здоровье спины, пищеварительной система и сердечно-сосудистой системы, так как органы этих систем смещены немного влево.

У спящих на левом боку вырабатываются панкреатические ферменты и некоторые пищеварительные процессы. У беременных, которые спят на левом боку, улучшается кровообращение.