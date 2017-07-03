Российские ученые научились выводить человека из комы



Благодаря новому методу, найденному врачами Научного центра неврологии (ФГБНУ НЦН) станет возможным вывод пациентов из хронических посткоматозных состояний. Методика эффективна в случае так называемого состояния минимального сознания, предшествующего вегетативному, сообщила газета «Известия» со ссылкой на слова академика Михаила Прирадова.

Завершение исследований, которые идут в течение двух лет, запланировано на 2019 год, но достигнуты первые результаты — медикам удалось вернуть сознание нескольким пациентам, находившимся в коме.



Кома — это отсутствие реакции человека на какие-либо внешние раздражители. Любая кома заканчивается через две-четыре недели после своего начала несколькими состояниями. Лучший случай — переход в ясное сознание. Менее хороший вариант — переход в состояние минимального сознания, которое, в свою очередь, делится на минимальное сознание «плюс» (ближе к ясному сознанию) и «минус» — чуть ближе к вегетативному состоянию. Третье состояние выхода из комы — вегетативное. Есть и четвертое — смерть. В фильме «Убить Билла», а также во многих других современных боевиках герои или героини несколько лет лежат в так называемой коме, а потом встают и начинают совершать различные подвиги. Это все сказки, так не бывает — Михаил Пирадов.



Академик отметил, что число пациентов, впавших в вегетативное состояние и состояние минимального сознания, ежегодно увеличивается из-за растущего уровня реаниматологии. Врачи, используя новейшие технологии и фармпрепараты спасают жизнь тяжелым больным. Но качество жизни в этих случаях сильно снижается, поэтому встал вопрос возврата их к полноценному существованию.



Такие пациенты требуют значительных финансовых затрат клиник, в которых они находятся. Чтобы не было инфекций, должны быть хорошие антибиотики. Чтобы не было тромбоэмболий — необходимы низкомолекулярные гепарины. Чтобы не было пролежней, медсестры должны поворачивать пациентов каждые два-четыре часа с боку на бок и обтирать трижды в сутки специальными мазями, своевременно поить и кормить через зонд для предупреждения обезвоживания и истощения и так далее. Система ухода за тяжелыми больными весьма затратна не только финансово, но и чисто физически. Поэтому чрезвычайно важно научиться эффективно их восстанавливать — Пирадов.



Неврологи ФГБНУ НЦН при лечении больных в посткоматозных состояниях используют метод, который позволяет неинвазивно стимулировать кору головного мозга электромагнитными импульсами. Работа идет совместно с Миланским университетом и Гарвардской медицинской школой.



Медики должны решить задачу вывода пациентов из вегетативных состояний и состояний минимального сознания — самых тяжелых. В лечении больных второй категории уже появились успехи — удалось повысить уровень сознания нескольким пациентам. Но впереди — большая исследовательская работа по поиску способов восстановления сознания и у других тяжелых больных.



Изучая больных, находящихся в разных посткоматозных состояниях, с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, мы можем видеть, какие области мозга пробуждаются раньше всего, когда человек становится не только бодрствующим, но у него появляется и сознание. Мы пытаемся сейчас найти ту область мозга, которая первой восстанавливается и обуславливает наличие сознания без какого-либо воздействия извне. Этого пока никто в мире не смог сделать, тем важнее и интереснее данная задача — Пирадов.



На реализацию проекта ежегодно выделяется шесть миллионов рублей.



Напомним, что российские ученые предложили укреплять арматуру при помощи дальневосточного мха.