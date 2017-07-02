Победившей рак девушке запретили приходить на выпускной

Девушке, которая победила рак, запретили приходить на выпускной вечер. Учителя решили, что у нее психически нестабильное состояние, к тому же она нарушила условие реабилитации – не ходила в школу две недели. Об этом сообщает Mirror

16-летняя Алекс Даллас перенесла 12-часовую операцию в прошлом декабре. У нее обнаружили рак в 4 года.

Алекс говорит, что с нетерпением ждала участия в финале школьного танца и приготовила специальное платье, но ей сказали, что она не может прийти на выпускной бал в школу Ливерпуля.

За две недели до выпускного руководство учебного учреждения попросило Алекс приходить в школу каждый день на 1 час, чтобы общаться с одноклассниками. Но она не выполнила это условие.

В итоге, по ее словам, учителя признали, что она «психически нестабильна» и слишком уязвима для общения с одноклассниками на выпускном.

В итоге Алекс, как Золушка, осталась дома, в слезах наблюдая, за тем, как ее друзья празднуют в социальных сетях.

Девушка, победившая рак, говорит, что убита горем — у нее украли мечту стать королевой выпускного бала и надеть уже купленное розовое платье с белыми кружевами

«Я так расстроилась, что не смогу пойти, ведь выпускной —- это то, о чем вы грезите с 11 лет. Это то, чего стоят все стрессы от экзаменов», - сказала Алекс.

Подростка поддержали пользователи соцсетей, посчитавшие что жестоко оставлять ее без главного школьного праздника.

«Девиз школы – «Каждый ребенок имеет значение». Почему мой ребенок не имеет значения?» - задается вопросом мать девушки.