Эксперты рассказали о причинах загрязнения питьевой воды в России

Количество смертей в связи с употреблением загрязнённой питьевой воды в 2016 году возросло в три раза и достигло почти 19 тысяч, пишет «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора . По мнению экспертов, вредные химические вещества появляются в воде из-за устаревших очистных сооружений и использования хлора.

«Воду хлорируют, чтобы уберечь население от инфекционных заболеваний. Однако образующиеся соединения в остаточных количествах могут влиять на эндокринную, нервную систему, состояние кожи», — рассказала газете директор Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения Нина Зайцева

По её словам, примеси природного происхождения, например нитраты, также негативно воздействуют на здоровье потребителей.

Кроме того, как отметила научный сотрудник кафедры гидрологии суши географического факультета МГУ Оксана Ерина, прежде чем попасть в краны жителей, вода проходит до сотни километров по трубам.

«Несмотря на то что на станции водоподготовки воду обеззараживают, в пути по старой водопроводной сети могут появиться вредные примеси», — пояснила Ерина.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Московской области в рамках программы «Чистая вода» планируется обеспечить 93% населения доброкачественной водой.