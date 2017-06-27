Минздрав рассказал, в каких регионах больничные берут чаще всего

Российские медицинские учреждения в 2016 году выдали около 19,5 млн больничных листов. Чаще всего их получали жители Ярославской, Московской и Тверской областей. Об этом RT сообщили в Минздраве России , отметив, что по сравнению с 2015 годом количество случаев временной нетрудоспособности сократилось. Эксперты полагают, что на статистические данные может влиять целый ряд параметров — от доступности медицинских услуг до среднего возраста населения в том или ином регионе.

В прошлом году учреждения системы здравоохранения выдали 19,53 млн больничных листов. Об этом RT рассказали в Минздраве России. Больше всего листов нетрудоспособности получили люди, проживающие в Ярославской области — 63,6 больничных на 100 работающих человек. Немногим меньше — население Московской области (60,6 на 100) и Тверской области (60,1 на 100). За ними следуют жители Вологодской области (59,9 на 100) и республики Марий Эл (58,2 на 100).

Реже всех уходили лечиться работники в Чечне (15,4 выданных больничных на 100 работающих) и Ненецком АО (26,6 на 100). Далее идут Дагестан (27,4 на 100) и Татарстан (29,1 на 100).

В среднем по стране в 2016 году выдано 43,3 больничных на каждые 100 работающих граждан. В 2015-м этот показатель составлял 43,6. В Минздраве заявили, что это свидетельствует о снижении заболеваемости среди работающих россиян, включённых в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

Вице-премьер Ольга Голодец в июле 2015 года сообщила, что в России официально трудоустроены порядка 48 млн населения. Люди из этого числа, согласно закону, платят взносы в Фонд социального страхования и, таким образом, имеют право на получение больничного.

Член общественного совета при Минздраве Василий Власов полагает, что на число больничных, выданных в конкретном регионе, могут влиять самые разные факторы.

«В Ярославле хорошая доступность медицинской помощи, поэтому люди имеют возможность прийти к врачу и в том числе получить больничный. А в других областях больным труднее добраться до врача, и они так и не получают больничного. Я думаю, что здесь может быть масса самых разных причин, которые, исходя из одного числа, невозможно трактовать», — пояснил он.

Президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский отметил, что число больничных может зависеть от того, насколько велика в регионе доля занятых на заводских производствах.

«Здесь важен характер занятости (проживающих в регионе. — RT), — говорит Саверский. — Работа ли это на заводе, где человек должен отстоять с 7 утра до 17 часов дня без каких-либо возможных изменений графика, или он может позволить себе более гибкие условия. Там (в регионах с большим числом заводов. — RT) по определению будет большее количество больничных. Также возможно, что люди используют больничный как способ сохранять зарплату, совмещая таким образом одну работу с другой».

Вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин уверен, что главный параметр, определяющая число выданных больничных в регионе, — молодость населения.

«Где население более молодое, там меньше больничных листов. Естественно, что люди в возрасте за 40-50 лет чаще выходят на больничный, чем те, кому 25. Вся взаимосвязь очень простая. Также это (сниженное число выданных больничных. — RT) может быть там, где большая безработица. Если в Ингушетии, по официальным данным, 25% безработных, то и больничных листов будет меньше», — объяснил Шеин.

В республиках Северного Кавказа и в Татарстане развит культ спорта, добавляет эксперт, из-за чего снижается число выписанных больничных.