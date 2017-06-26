СМИ: Сигареты обходятся россиянам в 2 раза дороже

За последние 5 лет россияне увеличили свои расходы на табак почти вдвое, несмотря на активную пропаганду отказа от курения.

Российские потребители табака по статистике за последние годы, когда в стране проводилась политика активной пропаганды отказа от вредной привычки, вопреки успехам кампании в период 2011 по 2016 годы увеличили траты. Так, газета "Известия" сообщает со ссылкой на данные Роспотребнадзора, что за указанный период расходы курильщиков в стране на табак повысились дважды.

Согласно показателям статистики за 2016 год, Роспотребнадзор установил, что траты курильщиков на табак составили 4,1% от общей доли расходов. При этом в 2011 году на сигареты приходилось 2,1% общих трат.