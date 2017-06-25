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ФБА «Экономика сегодня»

Ученые выбрали главный продукт для здоровья и долголетия

Назван главный продукт для долголетия
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Американские ученые определили главный продукт для поддержания здоровья и достижения долголетия. Таким плодом, считают медики, является фасоль.
Соответствующее исследование провели специалисты из исследовательского института рака. По их словам, белки фасоли превосходят некоторые виды мяса и рыбы. В продукте содержатся необходимые человеку углеводы, витамины и минералы.
Медики отмечают, что употребление фасоли способствует профилактике кишечных расстройств, ожирения, ревматизма и диабета. Они рекомендуют есть плоды каждый день, передают СМИ. При этом консервированная фасоль также оказывает положительное воздействие на организм, так как не теряет полезных свойств.
Ранее фасоль отнесли к числу продуктов, которые снижают мужскую потенцию.
Здоровье США
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