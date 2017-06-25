Ученые выбрали главный продукт для здоровья и долголетия

Американские ученые определили главный продукт для поддержания здоровья и достижения долголетия. Таким плодом, считают медики, является фасоль.

Соответствующее исследование провели специалисты из исследовательского института рака. По их словам, белки фасоли превосходят некоторые виды мяса и рыбы. В продукте содержатся необходимые человеку углеводы, витамины и минералы.

Медики отмечают, что употребление фасоли способствует профилактике кишечных расстройств, ожирения, ревматизма и диабета. Они рекомендуют есть плоды каждый день, передают СМИ. При этом консервированная фасоль также оказывает положительное воздействие на организм, так как не теряет полезных свойств.

Ранее фасоль отнесли к числу продуктов, которые снижают мужскую потенцию.