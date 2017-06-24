Кофемашины заражают людей грибковыми инфекциями

Ваша любимая кофемашина может являться причиной недомоганий. Ученые выяснили, что всё дело в том самом горячем пару, который создается этими модными устройствами.

Всё большее количество людей обзаводятся модными кофемашинами, которые активно рекламируются знаменитостями и продвигаются в качестве непременного гаджета для продвинутой современной кухни. И хотя эти кофемашины дарят нам бодрящие и вкусные чашки кофе по утрам, они также могут быть причиной проблем со здоровьем. Дело в том, что эти аппараты создают пар, который в комбинации с воздухом современных домов подвергает нас угрозе грибковых инфекций. Изготовление чашки кофе по утрам помогает грибкам, невидимым глазу, оседать на наших стенах. Достаточно войти в комнату, как это уже создает колебания воздуха, достаточные для того, чтобы токсические частицы проникли в воздух, который мы вдыхаем.

Эти токсины могут также играть роль в специфическом "синдроме больных зданий", при котором люди, проживающие или работающие в зданиях на протяжении многих часов, страдают от таких симптомов, как приступы астмы, кашля, зуда и головных болей. Исследование ученых из Национальной ветеринарной школы Тулузы во Франции показало, что риск развития аэрозольных частиц из грибков, которые произрастают на бумажных обоях, крайне высок. Именно кофемашины создают идеальные условия для их роста и размножения. Эти машины, по словам ученых, выпускают горячий пар и увеличивают влажность в атмосфере, необходимую для развития грибков. Вообще всё, что повышает влажность, помогает грибкам расти, поскольку высокая температура и использованные для строительства материалы для них очень подходят.

Авторы исследования проследили за токсинами, которые производятся различными разновидностями грибков, произрастающих внутри помещений. Один из этих грибков Penicillium brevicompactum производит токсические воздушные частицы со скоростью потока воздуха всего 0,3 м/с, который легко производится человеком, двигающимся по комнате. Грибок Stachybotrys chartarum связан с целым рядом случаев кровоизлияний в легкие среди детей, этот грибок выделяет частицы на расстояние до 6 м в секунду, что является эквивалентом скорости движения воздуха под воздействием открытого окна или закрывающейся двери.