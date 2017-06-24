Ученые нашли связь между плесенью и необъяснимой головной болью

Необъяснимая головная боль, аллергии и прочие странные проблемы со здоровьем при нахождении внутри некоторых домов и помещений могут быть связаны с плесневыми грибками и их спорами, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Applied and Environmental Microbiology.

"Нам удалось показать, что микотоксины могут выделяться из заплесневелых стен и других предметов прямо в воздух, особенно внутри закрытых помещений. Соответственно, их могут вдыхать жители таких зданий, и их влияние на здоровье людей следует изучить, особенно в домах, где присутствует плесень в больших количествах", — рассказывает Жан-Дени Балли (Jean-Denis Bailly) из университета Тулузы (Франция).

В последние годы медики обратили внимание на то, что многие люди жалуются на необъяснимые головные боли, приступы аллергии, затрудненное дыхание и прочие проблемы со здоровьем, если они находятся внутри конкретной квартиры, дома или помещения. Некоторые подобные случаи, получившие общее имя "синдром больного здания", были документально подтверждены, однако пока у ученых нет объяснения тому, почему это происходит.

Балли и его коллеги случайно нашли возможную причину развития всех этих проблем со здоровьем, экспериментируя с тремя видами грибков — Penicillium brevicompactum, Aspergillus versicolor и Stachybotrys chartarum, которые периодически начинают расти на обоях, мокрых стенах и в темных углах квартир.

Ученых интересовало то, как размножаются эти грибки и что заставляет их переходить из природных сред обитания и "колонизировать" жилые помещения, гаражи, дачи и прочие постройки.

Для ответа на этот вопрос команда Балли построила "имитатор квартиры" – фрагмент стены с наклеенными на нее обоями, поверх которой ученые высаживали споры и периодически обдували их потоками воздуха, имитируя работу вентиляции и кондиционера. Воздух, который проходил через колонии плесени, непрерывно анализировался на предмет наличия в нем спор и продуктов жизнедеятельности грибков.

Эти опыты привели к неожиданному результату. Оказалось, что помимо спор плесени, в воздух постоянно попадало большое количество так называемых микротоксинов – ядовитых веществ, многие из которых могут вызывать тяжелые отравления или аллергические реакции при попадании в легкие и на кожу. Попадание микотоксинов в корм животных, зараженного плесенью, резко ухудшает их продуктивность, ослабляет их иммунитет и может приводить к смерти при их поедании даже в относительно небольших дозах.

Нечто похожее, как считают ученые, может происходить и в квартирах, чьи стены и обои покрывает плесень. Токсины грибков могут попадать в воздух не только вместе со спорами, но и оседать на пылинках и микрочастицах клея, отшелушивающихся от обоев и стен в окрестностях колонии плесени. Часть этих пылинок может падать на пищу и проникать в организм человека вместе с ней.

Как отмечает Балли, каждый вид грибков выделял свой собственный набор микотоксинов, что может объяснять то, почему люди с "синдромом больного здания" испытывают столь разнородный набор проблем со здоровьем. В ближайшее время ученые планируют выяснить, как эти токсины влияют на здоровье людей в ходе экспериментов на животных.