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В Подмосковье хирурги забыли марлю в животе пациентки

В Подмосковье хирурги забыли марлю в животе пациентки
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В Подмосковье хирурги забыли в животе пациентки 14 сантиметров марли. Об этом сообщает портал LIFE.
Операцию 40-летней Ольге Белобоцкой провели в Центральной районной больнице города Кашира. После этого женщина восемь месяцев жаловалась на боли в животе, однако врачи не могли установить их причину. Забытую ткань обнаружили специалисты клинического института им. М. Владимирского (МОНИКИ) в Москве. В этом же медицинском учреждении женщине провели операцию, где и удалили марлю. Белобоцкая намерена подать в суд на подмосковных хирургов.
Московская область
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