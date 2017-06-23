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В Подмосковье хирурги забыли марлю в животе пациентки
В Подмосковье хирурги забыли в животе пациентки 14 сантиметров марли. Об этом сообщает портал LIFE.
Операцию 40-летней Ольге Белобоцкой провели в Центральной районной больнице города Кашира. После этого женщина восемь месяцев жаловалась на боли в животе, однако врачи не могли установить их причину. Забытую ткань обнаружили специалисты клинического института им. М. Владимирского (МОНИКИ) в Москве. В этом же медицинском учреждении женщине провели операцию, где и удалили марлю. Белобоцкая намерена подать в суд на подмосковных хирургов.
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