Ученые: секс в космосе - это ужасно неприятно

В последнее время многие ученые часто задумываются о том, можно ли заниматься в космосе сексом.

По мнению американских научных сотрудников из Университета Андерсона, занятия любовью в космосе доставят лишь неприятные ощущения партнерам и главная причина тому – невесомость.

Также в числе неприятностей эксперты называют возможное отсутствие полноценной эрекции и достаточного сексуального возбуждения, а плывущие «облака пота», которые непременно появятся при энергичных телодвижениях.

Но это еще не все. Испортить людям половой акт в космосе, по словам ученых, может Второй закон Ньютона. Как известно из курса физики, он гласит, что в инерциальных системах ускорение, приобретаемое материальной точкой, прямо пропорционально вызывающей его силе, совпадает с ней по направлению и обратно пропорционально массе материальной точки. В применении к данной теме это означает, что любой контакт с партнером во время полового акта в невесомости заставит его тело ускоренно двигаться в заданном направлении, пока оно не ударится о стенку космического корабля, пишет «ФАН».