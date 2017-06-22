Назван самый полезный компонент средиземноморской диеты

Американские и итальянские ученые обнаружили главный компонент средиземноморской диеты, который способствует поддержанию здоровья головного мозга. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Annals of Clinical and Translational Neurology, о нем сообщает Университет Темпла (США).

Специалисты выяснили, что потребление оливкового масла позволяет сохранить память и способность к обучению, а также уменьшает вероятность появления бета-амилоидов и нейрофибриллярных клубков. Эти образования обнаруживаются в головном мозге человека при болезни Альцгеймера.

В целом оливковое масло тормозит развитие воспалительных процессов в головном мозге и, в частности, усиливает аутофагию — самоочищения клеток от ненужных органелл и токсинов.

К подобным выводам ученые пришли, наблюдая за лабораторными мышами, которые через шесть месяцев после рождения помещались на аналоги средиземноморской диеты с оливковым маслом и без него. Ученые отметили, что в возрасте 9 и 12 месяцев первая группа животных демонстрировала лучшие показатели (способность к обучению, рабочую и пространственную памяти), чем вторая.

Исследования тканей головного мозга впоследствии подтвердили выводы ученых. У мышей, употреблявших оливковое масло, синапсы функционировали лучше, чем у остальных животных. Эксперты отмечают, что выводы, полученные для грызунов, справедливы и для человека.

В дальнейшем ученые планируют отследить эффективность средиземноморской диеты с оливковым маслом для годовалых мышей, у которых уже имеются признаки деградации головного мозга.

Средиземноморская диета предполагает высокое потребление овощей, фруктов, орехов, бобовых (гороха, фасоли и чечевицы), нерафинированного оливкового масла и рыбы. Такой рацион не предусматривает большое потребление продуктов, содержащих насыщенные жиры, в частности, молочные продукты, мясо и птицу. В средиземноморскую диету также нередко включается умеренное употребление вина.