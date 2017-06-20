В России создадут «космическое» лекарство от рака

Российские ученые из Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), которые изобрели «универсальное лекарство от рака», вылечившее мышей на последних стадиях рака в космосе, пытаются понять, как можно добиться такого же эффекта на Земле. Об этом сообщает Life

Основное действующее вещество препарата - белок теплового шока (БТШ), известный как белок стресса. Вещество проявляется в организме в результате стресса, травм. БТШ помогает организму быстрее восстанавливаться.

Ранее ученые выяснили, что белок стресса умеет определять раковые клетки и «направлять» иммунитет на борьбу с опухолью.

В 2015 году российские специалисты смогли вырастить, клонировать и запустить БТШ в космос. Только в условиях невесомости белок смог преобразоваться в идеальный кристалл, необходимый ученым.

Чтобы добиться такого же эффекта на Земле и провести другие исследования белка, специалистам потребуется около 2,9 млн рублей. До конца ноября 2017 года они планируют синтезировать БТШ, превратить белок в кристаллы и изучить их структуру.