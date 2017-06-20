Неожиданно: рак мозга можно вылечить сальмонеллой

Команда исследователей из Университета Дьюка, США, сообщила о совершенном ими грандиозном прорыве в области лечения рака. Ими был проведен ряд испытаний, и все они показали: с онкологией может успешно бороться сальмонелла, которая обычно упоминается как вредная кишечная бактерия.

«Сальмонелла может избавить людей от злокачественного новообразования в головном мозге», - заявили, в частности, специалисты об обнаруженной ими способности кишечной палочки. По их словам, бактерия уничтожает раковые клетки мозга, используя их как питание.

Как пояснили авторы проекта, им удалось разработать метод, позволяющий «запрограммировать» сальмонеллу на «убийство» опухолевых клеток. Манипуляции с ДНК бактерии меняют ее поведение – сальмонелла начинает атаковать не пищеварительную систему, а раковые клетки. С помощью такой бактерии реально добиться излечения в 40% случаев рака мозга, утверждают ученые.

Ранее ученые выдвигали теорию о том, что развитию глиомы (наиболее распространенной первичной опухоли головного мозга) способствует активное потребление жирной пищи. Медики тогда констатировали, что в то время как идеальной питательной средой для онкоклеток оказывается сахар, клетки глиомы используются для своего роста жиры.

Также было сделано открытие о том, что справляться с некоторыми видами рака мозга достаточно хорошо помогает средство от глистов мебендазол.