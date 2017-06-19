Ученые посоветовали спать 7 часов и 6 минут

Сотрудники Бригхэмского женского госпиталя установили, что сон такой протяженности коррелирует с уровнем счастья у людей. Среди исследуемых ими добровольцев те, кто спал ровно 7 часов и 6 минут, оказались самыми удовлетворенными своей жизнью.

Исследователи пригласили для участия в своем проекте 2 000 человек. Изучение особенностей их образа жизни показало: абсолютно счастливые люди спят 7 часов и 6 минут. Люди, которые счастливы лишь отчасти, спят 6 часов 54 минуты, отметили врачи.

Исследование выявило и другие особенности, связанные с продолжительностью сна. Так, ученые обнаружили, что люди с самым крепким сном медитируют или принимают душ, прежде чем отправиться в постель.

Люди, которые тратят много времени на свою работу, а также увлеченные видеоиграми, как выяснилось, больше остальных страдают от хронического недостатка сна. Кроме того, ученые смогли убедиться, что люди, которые каждый день ложатся спать в одно и то же время, успешнее, чем их сверстники с бессистемным режимом сна.

Также оказалось, что важную роль играет возраст: чем старше человек, тем больше он начинает ценить регулярный и одинаково крепкий сон.

«25-летние могут спать много, но на уровень счастья это не влияет. Что интересно, больше всего спят одинокие люди», - рассказали врачи.