Обратившуюся к Путину онкобольную из Апатитов транспортируют в Москву

Ведущие российские онкологи приняли решение о транспортировке Дарьи Стариковой - онкобольной из Апатитов, которая пожаловалась Путину во время "прямой линии" на обстановку в региональном здравоохранении.

Девушку перевезут в Институт онкологии имени Герцена в Москве, сообщают "РИА Новости" . В столице будет принято решение о дальнейшем ее лечении.

Напомним, у Стариковой диагностировали рак четвертой стадии. Она во время "Прямой линии" рассказала, что изначально медики поставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз" и лечили спину, упустив время в лечении. После "прямой линии" Старикова попала в реанимацию, откуда ее перевели в мурманскую областную больницу.