ВОЗ назвала причины «русского пьянства»

В воскресенье в РФ отмечается День медицинского работника, и это хороший повод для того, чтобы поговорить об успехах российский врачей и государства в целом. В частности, они отмечены в ежегодном докладе ВОЗ . Аналитики организации не только признают серьезные подвижки в деле борьбы с алкоголизмом в России, но и называют причины оного. Всемирная организация здравоохранения стоит того, чтобы рассказать о ней поподробнее. Наряду с ЮНЕСКО (вопросы культуры), МОТ (вопросы труда, т.е. мировой профсоюз) и ЮНИСЕФ (помощь детям), она входит в гуманитарный блок структуры ООН , и в будущем году отпразднует свое семидесятилетие.

Между лоббизмом и политикой

Становление ВОЗ проходило на фоне усиления борьбы человечества с инфекционными заболеваниями. К тому времени мир уже нес в себе черты глобализма, и стало понятно, что противоэпидемические мероприятия могут быть эффективны только при их международном характере. В условиях скоростного транспортного сообщения и нового рынка труда победить опасные инфекции локально (например, в благополучных городах Запада) было уже невозможно. Приходилось объединять усилия и работать с очагами инфекций в странах Азии и Африки.

С учётом опыта борьбы с холерой и чумой в конце XIX века и последующих успехов, в середине ХХ века ВОЗ запускает проект Международной классификации болезней. В 1950-х и 1960-х годах активно борется с тропической гранулёмой. В 1970-х разрабатывает программы иммунизации для обеспечения детям доступа к основным вакцинам. Главной же гордостью ВОЗ заслуженно считается проект по искоренению оспы – заболевания, на протяжении много веков терзавшего население Земли. В общем, этой структуре ООН есть, чем гордиться.

Подобную деятельность ВОЗ продолжает и сейчас. Однако в последние годы наблюдается грустная тенденция: несмотря на исходно гуманитарный характер международных медицинских организаций, они всё больше втягиваются в глобальную политическую борьбу, обслуживая интересы отдельных крупных игроков. Наиболее ярким и печальным примером является WADA – антидопинговое агентство, выполнившее роль инструмента в откровенно позорном прессинге российских олимпийцев и параолимпийцев. Как выяснилось впоследствии, обвиняя (зачастую необоснованно и неперсонально) спортсменов из РФ, WADA без лишней огласки разрешала применение допинга и мощных стимуляторов спортсменам из других стран. Это не добавило веры в чистоту помыслов всемирных медицинских служб.

На фоне таких скандалов ВОЗ пока выглядит достаточно приличной организацией, пытающейся сохранять международный нейтралитет и служить общечеловеческим интересам науки и здравоохранения, а не отдельным президентам и руководителям корпораций. Но проблем с имиджем не удалось избежать и ей. Так, в начале 2009 года экспертами ВОЗ был сделан ряд апокалиптических прогнозов по теме набиравшего тогда силу вируса «свиного гриппа» А/H1N1. Активность ВОЗ была столь высока, что привела к панике среди населения и оперативной реакции руководства государств – членов организации, выразившейся не только в массовой забое свиней и мастер-классах по ношению масок на уровне министров, но и в масштабных закупках антивирусных вакцин.

Уже к концу 2009 года стало очевидно, что масштабы трагедии, мягко говоря, преувеличены. Во всем мире от свиного гриппа умерли около 13 тысяч человек, а по итогам ежегодной эпидемии сезонного гриппа – порядка 500 тысяч. Это позволило заподозрить ВОЗ в сговоре с фармацевтическими компаниями, прибыль которых в результате продажи вакцин составила от 7,5 до 10 млрд. долларов (по разным подсчетам). Тем более, часть экспертов ВОЗ, как выяснилось, являются советниками таких фармацевтических гигантов, как Roche, RW Johnson, SmithKline и Beecham Glaxo Wellcome. В конечном итоге правительства ряда стран пожелали вернуть фармкомпаниям избыток противогриппозных вакцин.

В России тогда тоже звучали и критика ВОЗ, и призывы выйти из организации (например, это тезис высказал главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко ). Но призывами дело и ограничилось – с учётом относительно небольших финансовых потерь РФ, ориентированной на разработку собственных вакцин, а не закупку западных.

Все это нанесло удар по репутации ВОЗ как главного мирового медицинского аналитика, тем не менее, практически все согласились с тем, что она должна продолжит свою работу в этом качестве, включающую планомерную систематизации данных о состоянии здравоохранения в мире.

Меньше значит лучше

В 2017 году был выпущен очередной ежегодный сборник мировой статистики здравоохранения для 194 государств - членов ВОЗ. 103-страничный доклад поделен на три части. В первой описана деятельность организации по улучшению систем здравоохранения в мире. Во второй анализируются количественные показатели на глобальном и региональном уровнях. В третьей представлена подборка позитивных тенденций, подчеркивающих успешные усилия государств по защите здоровья своего населения. Нашлось в этом в докладе место и для РФ.

Если же начинать с негатива, в докладе отмечается сравнительно небольшой уровень бюджетных затрат на научные исследования и разработки в области здравоохранения и медицинских наук. По их доле в ВВП Россия располагается чуть ниже середины списка, находясь в компании постсоветских республик, стран Балкан и Африки. Ниже РФ в этом рейтинге Украина, Белоруссия и Литва, выше – Эфиопия, Босния и Герцеговина, Молдавия. Печальное соседство, даже если оставить за кадром вопрос о том, что за медико-биологические исследования обнаружила ВОЗ в аграрной Молдавии, присвоив ей более высокий рейтинг, чем РФ.

Лидирует в этом списке из шестидесяти двух стран (по итогам анализа статистики с 2010 года) Республика Корея с ее долей в ВВП на медицинские R&D в существенные 0,51%.

В общей сложности Россия упоминается несколько раз и – что приятно – преимущественно в разделе с историями успеха. В частности, международные медики решили отметить достижения РФ в области борьбы с пресловутой «русской проблемой» – употреблением алкоголя.

В принципе, тема массового алкоголизма в России вопрос неоднозначный. Так, по данным той же ВОЗ самой пьющей страной в мире признана Литва, что в общем-то не удивительно с учетом постепенной примитивизации экономик прибалтийских республик и эмиграции активной части их населения. Превращение в всеевропейскую окраину должно способствовать употреблению самого распространенного «антидепрессанта».

Как бы там ни было, в докладе ВОЗ подробно описаны причины, по которым в свое время произошёл резкий взлёт потребления алкоголя в РФ. «После распада Советского Союза в 1991 году, Россия пережила серьёзный кризис в области демографии и здравоохранения, который характеризовался высокой преждевременной смертностью, заболеваемостью и инвалидностью среди молодых людей. Исследования причин повышенной смертности показали, что это было вызвано распадом социальной сферы и системы здравоохранения», - утверждают эксперты ВОЗ. При этом они отмечают распространенность «нездорового поведения» и «приватизацию и дерегулирование рынка алкоголя в 1990-е годы», что в итоге привело к повышению уровня заболеваемости и смертности.

Таким образом, ВОЗ понимает алкоголизм не как исторически и генетически детерминированную особенность населения русских пространств, но как болезнь, прежде всего, социальную, вызванную глубоким общественным кризисом 1990-х годов. При этом отмечено, что основным путём исправления сложившейся ситуации стал «рефрейминг политики в области здравоохранения» с целью контроля над рынком алкоголя и сокращения его вредного употребления.

Этот процесс был начат правительством России еще в 2004-м, а год спустя президент РФ признал злободневную актуальность проблемы, увязав рост потребления алкоголя со снижением продолжительности жизни населения и сравнив Россию с Западной Европой в пользу последней. В том же году была принята серия законодательных изменений в области регулирования производства и продажи спиртосодержащей продукция.

Как следствие за десять лет (2005-2015) число новых случаев алкогольных психозов уменьшились с 52,3 до 20,5 на 100 тысяч населения. Снизился уровень смертности от употребления алкоголя, особенно у мужчин. Специалисты ВОЗ отмечают, что сходные тенденции наблюдались в статистике пациентов с диагнозом алкогольной зависимости и других заболеваний, связанных с алкоголем. Проще говоря, российским властям ставятся в заслугу ограничительные меры на алкогольном рынке, а сами эти меры расцениваются как эффективные в деле улучшения «средней температуры по палате» - снижения уровня заболеваемости и смертности. В то же время, особо отмечают авторы доклада, в стране не было отмечено явного роста проблем от самодельного алкоголя.

Почти военная хроника

Аналитики ВОЗ выделяют следующие ключевые шаги руководства России в деле повышения качества жизни через борьбу с алкогольным наследием 90-х:

2005 год – укрепление системы управления производством, распределением и продажей (оптовой и розничной) спирта. В том числе, введение обязательной акцизной марки на всех алкогольных напитках для продажи на внутреннем рынке и запрета на продажу напитков крепостью более 15% спирта в определенных общественных местах.

2008 год – запрет на рекламу алкоголя на всех видах общественной транспортной инфраструктуры и рост акцизов на 10% в год, как часть поправок к налоговому кодексу.

2010 год – принятие национальной программы действий по борьбе с алкоголизмом на период до 2020 года, установление минимальной розничной цены на напитки крепче 28 градусов и нулевая терпимость к употреблению алкоголя водителями (пресловутое «ноль промилле»).

2011 год - строгое соблюдение и увеличение тяжести административной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним и запрет на продажу алкоголя на заправочных станциях.

2012 год – запрет на продажу пива в отдельных местах, запрет на рекламу алкоголя в Интернете и в электронных СМИ.

2013 год – запрет на рекламу алкоголя в любых печатных СМИ, рост точности алкотестеров, увеличение тяжести наказания за вождение в нетрезвом виде.

2014 год – дальнейшее увеличение штрафов за продажу алкоголя несовершеннолетним и введение уголовной ответственности за повторное нарушение. Впрочем, в этом же году было сделано некоторое послабление для рекламы отечественного виноделия снята часть ограничений на рекламу пива и напитков вплоть до 2019 года (такая дата выбрана, в том числе, в связи с Чемпионатом мира по футболу, который Россия пример в 2018-м).

В 2015 и 2016 отмечено сперва снижение, а потом повышение минимальной цены на водку с введением системы ЕГАИС - регистрации спиртсодержащей продукции на розничном уровне.

По итогам специалисты ВОЗ приходят к выводу, что «новая политика, похоже, внесла важный вклад в сокращение потребления алкоголя в Российской Федерации с благотворным воздействием на заболеваемость и смертность».

Как видно из доклада, основными средствами исправления алкогольного кризиса в России стали меры запретительного характера – пресловутое «закручивание гаек», за склонность к которому либеральная оппозиция любит критиковать руководство страны. И если положительные тенденции продолжатся, глядишь, Голливуду и некоторым модным режиссёрам в самой РФ придется отказываться от лубочного образа россиянина, распивающего votka прямого из горла (при этом «политкорректность» вряд ли позволит заменить его на образ жителей соседних, более пьющих республик).

Другое дело, что в следующих докладах ВОЗ хотелось увидеть достижения российского здравоохранения не только от ограничительных мер, но и от роста государственных затрат на медико-биологические исследования. Что же касается антиалкогольной политики, очевидную ценность имело бы внесение точечных корректив в законодательство об обращении этанола и других реактивов в научных проектах – принятые за эти годы и описанные выше ограничения весьма тормозят исследовательские процессы.