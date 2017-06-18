Шпагатом не удивишь

ЗОЖ продолжает набирать популярность. В моду вошла и йога, причем зачастую очень необычная. Например — инопланетная йога, укрепляющая мышцы пресса. «Лента.ру» выявила самые любопытные направления современной йоги, заставляющие все больше людей принимать асаны.

«Инопланетная йога» поразила многих. И теперь в сети все больше роликов, на которых «зожники» изо всех сил втягивают живот перед завтраком.

Техника наули — это имитация мышцами живота морского прилива. Полезна и только что родившим женщинам, и просто тем, кто хочет постройнеть.

Звезды Instagram в стремлении привлечь к себе повышенное внимание всячески разнообразят наули, превращая все в шоу. К примеру, блогер Аубри Уилчер исполнила упражнение под музыку, отбивая животом популярный бит. Соответствующий ролик набрал более 360 тысяч просмотров.

Другая поклонница йоги также выполнила дыхательное упражнение, представив, что она находится не в спортивном зале, а на вечеринке.

По похожему принципу было разработано специальное упражнение для беременных. Сокращая мышцы живота, можно уменьшить его объемы, сделав свое интересное положение практически незаметным. Безопасность подобной техники для плода вызывает вопросы. Однако на видео упражнение выглядит эффектно.

Спортивная программа для беременных The Bloom Method взяла это упражнение за основу. В Instagram компания регулярно публикует ролики от поклонниц втягивания живота Belly Pump.

Блогер Стеф Гондора уверена, что йога не терпит штампов и ненужной скромности. Она полностью посвятила свою страницу в Instagram любимому занятию и даже успела снискать эпатажную славу.

Более 600 тысяч просмотров набрал ролик, где Стеф выполняет упражнения во время критических дней. Причем она постаралась это особо подчеркнуть, надев белые легинсы. В комментарии к видео девушка подробно объяснила свою точку зрения на менструацию, указав, что стесняться из-за этого естественного и прекрасного процесса женского организма, просто глупо.

Как и любое спортивное направление, йога — хороший повод продемонстрировать стройную фигуру. Йогини набирают сотни тысяч подписчиков, публикуя откровенные снимки своих асан. Одни занимаются в легинсах и топе, другие не против и обнажиться.

Белокурая Мелисс обзавелась 28 тысячами подписчиков, подхватив тренд — заниматься йогой в максимально сексуальном виде. Для тренировок она надевает короткие шорты, купальники, розовые боди, спортивные бра и игнорирует спортивные майки.

За обновлениями на странице ее более популярной коллеги Джесс Тарас следят почти 300 тысяч человек. Американка, отличающаяся эталонным телосложением, оттачивает спортивную технику в нижнем белье или обнаженной.

Джесс уверена, что йогой можно заниматься абсолютно везде. Гибкость, которую она приобрела в результате тренировок, помогает девушке принимать замысловатые позы даже на мебели и в дверных проемах.

Ежедневно, вне зависимости от настроения и места, занимается йогой и Амина Таха. Под ее хештегом #practiceyogachangeyourworld («йога изменит твой мир») опубликовано уже более 326 тысяч снимков. Девушка тренируется на городских улицах, пляжах, в заброшенных домах, пустых залах, переулках, на балконах отелей и так далее.

Видеозаписи, на которых Амина запечатлевает свои асаны в неожиданных местах, набирают по 25 тысяч просмотров. А всего за обновлениями в ее аккаунте следят более 117 тысяч человек.

Американки из штатов Южная Каролина и Техас тоже с удовольствием встают в позу солнца на природе, а на их спинах располагаются премилые козочки. Свежий тренд под хештегом #yogawithgoats («йога с козами») собрал около двух тысяч снимков любителей животных в Instagram.

Упражнения на природе с животными, в том числе с кошками, вообще популярны среди поклонников ЗОЖ. Стремящимся к разнообразию людям нравится приходить на занятия вместе со своими домашними питомцами.

Также в чести парные занятия. Особенно удачно это получается у настоящих парочек, не забывающих снимать свои тренировки на камеру. Инструктор Элвис Гарсия из Сиэтла практикует не только самостоятельно, но и со своим парнем Тедом. Их видеозапись посмотрели более 8,6 тысячи раз.

Вместе выступают не только парочки, но и семьи в полном составе. И правильно: детей надо приучат к спорту с детства.

Особенно эффектны позы, в которых один из партнеров удерживает другого на весу. Такие снимки с акробатическими элементами очень популярны. Более 1,3 миллиона кадров можно найти под хештегом #acroyoga.

Двадцатипятилетний фотограф Алек из американского штата Пенсильвания даже сделал предложение своей девушке, 24-летней Стеф Гарнер, пока пара занималась йогой. Это произошло во время отпуска на Гавайях. Молодой человек не решался на этот шаг полгода, но на живописном острове за любимым занятием — не устоял.

Для современных поклонников йоги также очень важно, что их спорт доступен для всех.

28-летняя Джессамайн Стенли отличается весьма пышными формами. Но это вовсе не помеха для спорта, о чем она написала целую книгу Every body yoga («Йога для любого тела»). Американка создала собственную империю бодипозитивных тренировок с 312 тысячами подписчиков в Instagram.