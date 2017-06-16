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Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке сибирской язвы в Румынии
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупредила российских туристов о вспышке сибирской язвы в румынском округе Богошани, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Роспотребнадзор информирует, что по данным Министерства здравоохранения Румынии в июне текущего года (2017 г. - прим. Агентства «Москва») зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заражения людей сибирской язвой в округе Богошани. Предварительно установлено, что заражение произошло при контакте с коровой на ферме в местечке Флондора на северо-востоке страны», - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что ситуация находится на контроле ведомства.
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