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Агентство «Москва»

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке сибирской язвы в Румынии

Роспотребнадзор сообщил о вспышке сибирской язвы в Румынии
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав пот­ре­би­те­лей и бла­го­по­лу­чия человека (Роспотребнадзор) предупредила российских туристов о вспышке сибирской язвы в румынском округе Богошани, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Роспотребнадзор информирует, что по данным Министерства здравоохранения Румынии в июне текущего года (2017 г. - прим. Агентства «Москва») зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заражения людей сибирской язвой в округе Богошани. Предварительно установлено, что заражение произошло при контакте с коровой на ферме в местечке Флондора на северо-востоке страны», - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что ситуация находится на контроле ведомства.
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