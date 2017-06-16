Найден новый способ восстановиться после инфаркта

Ученые Стэнфордского университета предложили новый способ восстановления сердца после инфаркта, причиной которого является прекращение кровоснабжения сердечной мышцы. Это – выделяющие кислород микроорганизмы.

В опубликованном авторитетным Science Advances докладе исследователей говорится, что пока что испытания прошли на лабораторных грызунах. Но в ближайшем будущем ученые надеются опробовать метод и на людях.

По сути первопричиной инфаркта, – напоминают исследователи, – является прекращение кровоснабжения сердечной мышцы. Нет крови – нет необходимого для работы сердца кислорода. Но если кислород настолько критичен для нашего "мотора", то почему бы не вырабатывать его прямо в сердце? Например, если вживить в орган способную к фотосинтезу одноклеточную цианобактерию Synechococcus elongatu, она будет поглощать углекислый газ и снабжать сердечные клетки глюкозой и кислородом.

Ученые имитировали крысам инфаркт, после чего ввели им в сердце те самые бактерии и направили на сердце свет. Уже через несколько минут уровень кислорода в сердцах грызунов оказался в норме. Кроме того, такой метод нетоксичен, что тоже говорит в его пользу. Но есть и настораживающие моменты.

Главный минус такого лечения – необходимость вскрытия грудной клетки. А это огромный риск для пациента. Теперь ученым предстоит придумать, как вводить цианобактерии, например, через вены, а свет к сердце подавать без оперативного вмешательства и без рассечения груди.