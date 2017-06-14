Московские врачи спасли пациента после 30 остановок сердца

Врачи московской клиники имени Вересаева 30 раз за полтора часа возвращали к жизни пациента, сердце которого отказывалось работать после инфаркта. Чудо стало возможным не только благодаря современному оборудованию. Без самоотверженности и чётких действий реаниматологов и хирургов никакие приборы бы не помогли.

Сейчас Мхитар Товмасян всю сложившуюся ситуацию воспринимает, как страшный сон, сообщает "ТВ Центр" . К тому же, сам он ничего и не помнит - все со слов коллег и врачей. В памяти только резкая боль в груди. Что в больницу его привезли уже в состоянии клинической смерти, рассказали медики. То, что его буквально вытащили с того света, узнал уже очнувшись после наркоза. Сначала даже не поверил.

Раньше никаких проблем со здоровьем не было и тут, как гром среди ясного неба. Переживали все: и врачи, и родственники пациента. Сердце Мхитара Элоевича прекращало работу около тридцати раз. То, что для организма никаких серьезных последствий, - большая удача.

"Несмотря на тяжелое состояние и несколько эпизодов клинической смерти - достаточно большое количество таких эпизодов - пациент выписался из стационара без какого-либо неврологического дефицита", - говорит врач-реаниматолог Тимофей Венедикин.

Действовали молниеносно. Времени на раздумья не было. Сердце пришлось заводить тридцать раз. Как только состояние стабилизировалось, врачи провели еще ряд хирургических манипуляций. Пациенту поставили так называемый стент, чтобы устранить закупорку коронарной артерии. От докторов требовалась четкие и слаженные действия. Все для того, чтобы устранить проблемы без последствий для самого пациента.

Все прошло удачно не только благодаря слаженной работе, но и программе инфарктной сети. Она обеспечивает круглосуточное медицинское обследование населения с инфарктом миокарда. Основная цель - снизить летальность и довести оказание медицинской помощи до нескольких минут. Помощь приходит мгновенно и решается высокотехнологично. Сам Мхитар Элоевич утверждает, что сейчас сердце работает, как часы. Правда, пришлось оставить в прошлом и некоторые привычки - раньше курил по две пачки в день. Но испытывать свой организм сердце на прочность он пока не хочет.