Свыше двух миллиардов людей по всему миру страдает от лишних килограммов и крайних форм ожирения, и главным лидером по числу таких людей являются Соединенные Штаты, заявляют ученые в статье, опубликованной в New England Journal of Medicine.

"Люди, которые не считают лишний вес проблемой, достойной внимания, поступают так на свой собственный страх и риск, так как риск развития болезней сердца, рака, диабета и прочих болезней у них растет, а не падает. Шуточные обещания расправиться с килограммами, которые мы делаем на Новый год, должны стать серьезными для того, чтобы остановить эту эпидемию", — заявил Кристофер Мюррей (Christopher Murray) из университета Вашингтона в Сиэтле (США).

В соответствии с данными ВОЗ , примерно треть населения Земли сегодня страдает от ожирения, причем в некоторых странах, таких как Великобритания и страны Ближнего Востока, больше половины населения обладает лишним весом. По текущим прогнозам, число жителей Земли с лишними килограммами достигнет 2,7 миллиарда к 2025 году, причем доля людей с крайними формами ожирения в то время достигнет 17%, а число людей с лишним весом – около 46%.

Мюррей и его коллеги провели первую глобальную "перепись" людей с лишним весом и изучили то, как ожирение и сопутствующие ему заболевания влияют на продолжительность жизни и вероятность преждевременной гибели людей.

В ее рамках ученым удалось проследить за тем, как распространялась эпидемия ожирения по 195 странам мира за последние 45 лет и проанализировать то, как флуктуации в численности тучных людей влияли на распространенность свыше трехсот болезней и других проблем со здоровьем.

По подсчетам ученых, примерно 2,2 миллиарда людей во всех странах мира страдало от лишнего веса в 2015 году, и их число сегодня постоянно растет. Кроме того, примерно 100 миллионов детей и около 600 миллионов взрослых страдает от крайних форм ожирения, при развитии которой индекс массы тела превышает 30.

Число таких людей, по словам Мюррея и его коллег, удвоилось по сравнению с 1980 годом сразу в 70 государствах, и заметно выросло в других странах мира. Примерно четыре миллиона взрослых и детей умирает каждый год из-за проблем с весом и сопутствующих болезней, причем около 40% из них приходится на людей, которые обладают лишним весом, но еще не страдают от ожирения.

Среди 20 самых населенных стран мира главным "лидером" в этом рейтинге являются США – свыше 13% молодых американцев и детей и 24% взрослых страдает от крайних форм ожирения. В Египте наблюдается рекордное число взрослых с лишними килограммами – здесь от ожирения страдает более трети населения.