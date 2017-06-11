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Роспотребнадзор предупредил о вспышке холеры в Йемене
Об этом говорится на сайте ведомства.
"[Роспотребнадзор] информирует об ухудшении эпидемиологической ситуации в Йемене, где, по информации Всемирной организации здравоохранения, с начала подъема заболеваемости зарегистрировано более 100 тыс. случаев холеры, из которых 789 закончились летальным исходом", - сообщило ведомство.
В связи с этим, как отмечается, в Сане введен режим чрезвычайной ситуации.
Также ведомство просит учитывать данную информацию при планировании зарубежных поездок.
Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемии гепатита А в Европе.
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