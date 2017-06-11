В Новой Зеландии заявили, что сон с открытым ртом грозит кариесом

Дыхание через рот во время сна нарушает кислотный баланс и крайне неблагоприятно сказывается на зубах, передает ФБА "Экономика сегодня"

Ученые из Новой Зеландии объяснили, что люди часто непроизвольно открывают рот из-за неудобной позы или неправильной подушки.

Поступающий воздух высушивает ротовую полость, провоцируя повышенное выделение слюны. Как следствие, уровень кислостности растет, и зубная эмаль повергается дополнительному вредному воздействию.

В результате может развиться кариес и появиться неприятный запах изо рта.